ИА «Ореанда-Новости». Бизнесмен Константин Малофеев пригрозил Алене Водонаевой Генпрокуратурой.

Всемирный русский народный собор опубликовал сообщение, в котором заявил, что Водонаева не сможет обвинить Константина Малофеева в препятствии правосудию. Его высказывания являются лишь его мнением, которое никак не препятствует проведению проверки в отношении телеведущей, отмечают в ВРНС.

Однако сам Малофеев же оставляет за собой право обратиться с жалобой на неосновательные доносы Водонаевой в Генеральную прокуратуру или СК.

Ранее Константин Малофеев заявил, что будет осуществлять контроль над проведением полицейской проверки Водонаевой. Причиной данной процедуры стали её скандальные высказывания. Сама же Водонаева заявила, что Малофеев препятствует правосудию и попросила проверить его.

Водонаева стала центром нескольких скандалов из-за своих высказываний. Она заявила, что в стране рожают лишь богатые или необразованные, а также отметила, что презирает многодетные семьи, которые «живут в нищете».