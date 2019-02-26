ИА «Ореанда-Новости». В следующем году в России изменится сумма прожиточного минимума. Во время пересмотра социальной доплаты к пенсии суммы индексации будут учитываться. Это значит, что социальная доплата будет начисляться сверх прожиточного минимума. Соответствующий законопроект одобрило правительство.

Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет гарантирована выплата суммы индексаций, которая превышает установленный в регионе показатель прожиточного минимума.

Предполагается, что законопроект начнёт действовать с 1 января 2019 года. То есть суммы, которые пенсионеры не получили с начала текущего года, им будут выплачены.

Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию дал поручение устранить несправедливость при установлении дополнительных выплат к пенсиям. Он пояснил, что из-за индексации пенсий сумма доплат для некоторых россиян уменьшилась. После этого Министерство труда выступило с инициативой изменить порядок начисления соцдоплат пенсионерам.

Соцдопоаты положены лицам, чьи доходы ниже прожиточного минимума пенсионера по региону. При росте пенсии сумма соцдоплаты уменьшается. Если при индексации сумма материального обеспечения становится выше суммы прожиточного минимума пенсионера по региону, соцдоплату выплачивать перестают.

Напомним, с 1 февраля 2019 года выросли ряд социальных выплат. Индексация составила 4,3 процента. Выросла сума ежемесячной денежной выплаты, в том числе для инвалидов, ветеранов, граждан, подвергшиеся воздействию радиации, Героев СССР и РФ и других граждан.

С 1 января увеличились пенсии по старости — их проиндексировали на 7,05 процента, в среднем они выросли на тысячу рублей – с 14,414 тысячи в прошлом году до 15,414 тысячи в текущем.

В 2019 году власти обещают рост зарплат бюджетникам, он будет зависеть от роста средней зарплаты по региону.

Также 21 февраля 2019 года Путин подписал закон, который не позволит делать принудительные списания задолженностей с выплат социального характера. Новый закон вступит в силу с 1 июня 2020 года. Такие списания из социальных выплат случаются из-за того, что приставы не могут знать о назначении средств на счетах должников.