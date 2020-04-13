ИА «Ореанда-Новости». В эфире программы "Жить Здорово!" телеведущей Еленой Малышевой, доктором медицинских наук, была дана оценка влиянию прививки от туберкулёза (БЦЖ) на коронавирус, сообщает РИА Новости. 

По словам телеведущей, связь между вакцинацией и смертностью от коронавируса действительно просматривается. Так, в государствах, где коронавирус приобрёл наибольший размах - Италии и США - не осуществляли мероприятия по массовой вакцинации БЦЖ. В то же время, отмечает медик, в Бразилии, где с двадцатых годов прошлого века начали прививать население, уровень смертности "ниже в сто раз". 

В РФ, по словам доктора, уровень вакцинации БЦЖ высокий. Врачом было сказано, что она надеется, что в связи с этим показатель летальных исходов в России будет низким.