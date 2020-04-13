13.04.2020, 09:23
Малышева дала оценку влиянию прививки от туберкулёза на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». В эфире программы "Жить Здорово!" телеведущей Еленой Малышевой, доктором медицинских наук, была дана оценка влиянию прививки от туберкулёза (БЦЖ) на коронавирус, сообщает РИА Новости.
По словам телеведущей, связь между вакцинацией и смертностью от коронавируса действительно просматривается. Так, в государствах, где коронавирус приобрёл наибольший размах - Италии и США - не осуществляли мероприятия по массовой вакцинации БЦЖ. В то же время, отмечает медик, в Бразилии, где с двадцатых годов прошлого века начали прививать население, уровень смертности "ниже в сто раз".
В РФ, по словам доктора, уровень вакцинации БЦЖ высокий. Врачом было сказано, что она надеется, что в связи с этим показатель летальных исходов в России будет низким.
По словам телеведущей, связь между вакцинацией и смертностью от коронавируса действительно просматривается. Так, в государствах, где коронавирус приобрёл наибольший размах - Италии и США - не осуществляли мероприятия по массовой вакцинации БЦЖ. В то же время, отмечает медик, в Бразилии, где с двадцатых годов прошлого века начали прививать население, уровень смертности "ниже в сто раз".
В РФ, по словам доктора, уровень вакцинации БЦЖ высокий. Врачом было сказано, что она надеется, что в связи с этим показатель летальных исходов в России будет низким.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии