ИА «Ореанда-Новости» . Елена Малышева назвала опасную болезнь, показателем которой является повышенная температура. Телеведущая рассказала, что высокая температура может указывать за серьёзное заболевание крови.

Заслуженный врач России рассказала, что лейкоз является, грубо говоря, раком крови. Если температура держится долго или часто достигает пиков, то необходимо проверить кровь. Этот показатель может указывать на распад лейкоцитов.

Врач Андрей Продеус отметил, что при лейкозе раковые клетки поражают собственные клетки организма.

Врач подчеркнула, что стоит следить за температурой тела, так как мозг специально повышает её для того, чтобы микробы погибли. Если обычные лекарства уже не влияют на температуру, нужно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того Малышева добавила, что у детей можно не сбивать температуру до 38, у взрослых – до 38,5.