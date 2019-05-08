Отмечается, что младший брат Кокорина Кирилл, а также друг футболистов тренер Александр Протасовицкий также получили реальные сроки. При этом суд заявил, что в действиях спортсменов не было предварительного сговора. Таким образом, судья не согласилась со следствием, которое указывало на договорённость футболистов.Согласно приговору, Кокорин, Мамаев и другие участники драки признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).