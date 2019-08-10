ИА «Ореанда-Новости». Футболист Павел Мамаев, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области, рассказал о том, что с ним происходит в колонии, пишет «МК».



Спортсмен рассказал, что это место всех меняет. Мамаев отметил, что «мужчинами становимся настоящими во всем». Кроме того, футболист отметил, что появляется больше порядочности.



Сегодня в Белгородской области прошёл матч между командой колонии «Золотой лев» и местным профессиональным футбольным клубом «Салют». Итогом встречи стал счёт 4:2 в пользу заключённых.