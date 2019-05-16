ИА «Ореанда-Новости» Футболист Павел Мамаев, осуждённый на 1 год 5 месяцев по делу о драке, пожаловался на закрытие на ремонт тюремного дворика, где можно было играть в футбол с сокамерниками. Дворик бутырской тюрьмы закрыт на реставрацию после схода снега, там планируют положить новое покрытие, но когда завершится ремонт неизвестно. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Он также добавил, что полузащитник «Краснодара» не обсуждал с ним приговор. Осуждённый вместе с Мамаевым игрок «Зенита» Александр Кокорин заявил, что пока обжаловать приговор не намерен.