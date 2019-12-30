30.12.2019, 15:34
Мантуров рассказал о том, что некоторые автопроизводители могут уйти с рынка
ИА «Ореанда-Новости». О возможном уходе с автомобильного рынка России заявили некоторые автопроизводители. Об этом заявил Денис Мантуров, работающий на должности руководителя Минпромторга России.
Денис Мантуров сообщил, что не может гарантировать, что на рынке останутся все игроки. При этом он отметил, что сейчас в России снижены баллы (в рамках 719 постановления, которое регулирует локализацию в РФ промышленных продуктов) для максимального смягчения переходного периода. Министр также заявил, что с локализацией затягивать не следует. По его словам, до сих пор некоторые производители привозят кожу для обивки салона из других стран. При этом Мантуров приводит в пример компанию Volkswagen, которая закупает кожу в Рязани.
В декабре правительство неожиданно приняло решение дифференцировать промышленные субсидии для автоконцернов, работающих в РФ. Они будет действовать для автомобилей, которые будут выпускаться в стране с 2020 года.
Денис Мантуров сообщил, что не может гарантировать, что на рынке останутся все игроки. При этом он отметил, что сейчас в России снижены баллы (в рамках 719 постановления, которое регулирует локализацию в РФ промышленных продуктов) для максимального смягчения переходного периода. Министр также заявил, что с локализацией затягивать не следует. По его словам, до сих пор некоторые производители привозят кожу для обивки салона из других стран. При этом Мантуров приводит в пример компанию Volkswagen, которая закупает кожу в Рязани.
В декабре правительство неожиданно приняло решение дифференцировать промышленные субсидии для автоконцернов, работающих в РФ. Они будет действовать для автомобилей, которые будут выпускаться в стране с 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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