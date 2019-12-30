ИА «Ореанда-Новости». В 2023-2024 годах могут начаться авиакомпаниям дальнего зарубежья поставки российских авиалайнеров МС-21. Об этом сказал Денис Манстуров, возглавляющий Минпромторг России. 

В эфире телеканала "Россия 24" глава Минпромторга РФ заявил, что в 2021 году начнутся первые коммерческие поставки российского самолёта. По его словам, Россия сначала будет поставлять самолёты отечественным и ближнезарубежным авиакомпаниям. При он отметил, что среди заказов на МС-21 сегодня есть и заказы из дальнего зарубежья. 

Мантуров уточнил, что самолёт уже хотят приобрести государства Юго-Восточной Азии. При этом он назвал Малазию.