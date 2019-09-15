Соответствующее заявление сделал заместитель московского мэра Марат Хуснуллин.

Завод имени И.А. Лихачёва (или ЗИЛ) является одним из старейших автомобилестроительных предприятий России – его основали в 1916 году. По информации, предоставленной заместителем мэра города Москвы по градостроительной политике и строительству Маратом Хуснуллином, для того, чтобы преобразовать территорию бывшей промышленной зоны завода, потребуется около пятнадцати лет. Это заявление прозвучало вчера, 14 сентября, на встрече чиновника с представителями средств массовой информации. Марат Хуснуллин отметил, что здесь планируется построить и реконструировать около шести миллионов квадратных метров, занятых недвижимыми объектами. В настоящее время здесь уже построены жилые здания, которые занимают площадь в четыреста тридцать квадратных метров, и часть объектов, которые носят как социальный, так и коммерческий характер. В процессе строительства сейчас находится ещё двести пятьдесят тысяч квадратных метров.

По словам Хуснуллина, территория промышленной зоны ЗИЛа будет развиваться постепенно. Этапы реновации расписаны на десять лет, однако, для полного завершения работ потребуется ещё дополнительно пять лет. Все работы идут в рамках запланированного проекта, заключил заместитель столичного градоначальника.

Стоит отметить, что проект реновации Завода имени И.А. Лихачёва включает в себя и обновление набережной Марка Шагала. В настоящее время здесь завершаются работы по благоустройству данного объекта. К концу года закончат строительство нового мота для автомобилей через Кожуховский затон.