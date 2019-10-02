В театре сообщили, что у художественного руководителя были проблемы не только с лёгкими, но и с сердцем.

По информации, предоставленной директором Московского государственного театра имени Ленинского Комсомола (или «Ленком») Марком Варшавером, врачи не разрешили отправить знаменитого советского и российского режиссёра Марка Захарова в Германию, чтобы пройти курс лечения. В театре заявили, что хотели отправить его почти сразу же после того, как у него диагностировали воспаление лёгких. Медики выразили опасение, что художественный руководитель «Ленкома» может не доехать до Германии – у него были проблемы с сердцем. Отметим, что Марк Захаров два раза в год проходил курс лечения на территории этого государства.

Марк Варшавер отметил, что 1 августа текущего года Захаров вернулся из Германии после очередного лечения. Вернулся худрук «Ленкома» в хорошей форме, однако, здесь уже подхватил воспаление лёгких. Изначально медикам удалось нормализовать состояние известного режиссёра, но началось осложнение. В результате чего, Марка Захарова поместили в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, расположенный в Москве. Врачам не удалось спасти Марка Захарова. Кроме того, директор «Ленкома» опроверг слухи о том, что Захаров якобы был болен раком.

Напомним, что художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова похоронили 1 октября на Новодевичьем кладбище. Проводить известного режиссёра в последний путь пришли тысячи жителей столицы. На траурной церемонии прощания были замечены и многие политические и общественные деятели, неравнодушные к таланту Марка Захарова.