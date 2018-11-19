ИА «Ореанда-Новости». Почти каждый второй россиянин считает, что наиболее опасным транспортом в России являются маршрутные такси. В таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, так считает даже больше людей. К такому выводу пришёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведения социологического исследования.

47 процентов россиян назвали маршрутки самым опасным видом транспорта. Так считающих людей среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга оказалось даже больше – 59 процентов. Опасность люди объясняют авариями при движении по вине водителя.

На втором месте по опасности россияне считают самолет. Это вид транспорта самым опасным назвали 38 процентов опрошенных. Специалисты отмечают, что среди тех, кто за последний год летал на самолетах, эта доля ниже (24 процента), чем среди тех, кто не летал (41 процент). Согласно статистике, чаще всего об опасности авиаперелетов говорят жители сельской местности (50 процентов).

Почти треть клиентов авиакомпаний боятся перелётов из-за плохого технического состояния транспортного средства (30 процентов). А 33 процента передвигающихся на метро людей опасаются терактов в подземке.

Также почти четверть респондентов называли опасным транспортом междугородний автобус, 17 процентов опасным называют наземный городской транспорт.

Также респондентов спрашивали, довольны ли они деятельностью органов власти по обеспечению безопасности населения на транспорте. Опрос показал, что удовлетворены более половины россиян (66 процентов). Стоит отметить, что за шесть лет этот показатель вырос на 14 процентов. Недовольны – 28 процентов опрошенных. Треть респондентов утверждают, что ситуация с обеспечением безопасности населения на транспорте улучшилась. 51 процент опрошенных ответили, что ситуация за это время не изменилась.

Опрос ВЦИОМ-Спутник проводился 9 ноября. Методом телефонного интервью было опрошено 1,6 тысячи россиян по случайной выборке, при этом их возраст составил от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процентов.