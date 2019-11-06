Корсун заявила, что ей надоело перекручивание фактов в СМИ. Она сказала, что её назвали лучшей по версии MTV Russia. Певицой было отмечено, что номинация, в которой она участвовала, не "привязана к гражданству и стране". Певица посоветовала тем, кто её обливает грязью, научиться проверять факты.Maruv также заявила, что в прошлом году в этой номинации победил представитель Казахстана. Она отметила, что обозначила во время своего появления на красной дорожке, что имеет гражданство Украины.