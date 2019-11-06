06.11.2019, 10:06
Maruv прокомментировала ситуацию, которая связана с признанием её лучшим артистом России
ИА «Ореанда-Новости» Певица из Украины Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, прокомментировала скандал, который возник после того, как её на премии MTV Europe признали лучшим российском артистом России. Своё отношение к этой ситуации певица высказала в Instagram.
Корсун заявила, что ей надоело перекручивание фактов в СМИ. Она сказала, что её назвали лучшей по версии MTV Russia. Певицой было отмечено, что номинация, в которой она участвовала, не "привязана к гражданству и стране". Певица посоветовала тем, кто её обливает грязью, научиться проверять факты.
Maruv также заявила, что в прошлом году в этой номинации победил представитель Казахстана. Она отметила, что обозначила во время своего появления на красной дорожке, что имеет гражданство Украины.
Корсун заявила, что ей надоело перекручивание фактов в СМИ. Она сказала, что её назвали лучшей по версии MTV Russia. Певицой было отмечено, что номинация, в которой она участвовала, не "привязана к гражданству и стране". Певица посоветовала тем, кто её обливает грязью, научиться проверять факты.
Maruv также заявила, что в прошлом году в этой номинации победил представитель Казахстана. Она отметила, что обозначила во время своего появления на красной дорожке, что имеет гражданство Украины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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