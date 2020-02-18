Об этом сообщил представитель органа опеки и попечительства по городу Комсомольск-на-Амуре. Соответствующий иск был подан в местный суд.По её мнению, бывший муж подверг детей опасности, оставив их одних в аэропорту.После этого срока суд должен будет оценить, изменилось ли отношение Гаврилова к детям и вынести новое решение.