18.02.2020, 14:01
Мать детей, брошенных отцом в «Шереметьево», хочет лишить его родительских прав
ИА «Ореанда-Новости». Мать детей, брошенных отцом в «Шереметьево», хочет лишить его родительских прав. Об этом сообщил представитель органа опеки и попечительства по городу Комсомольск-на-Амуре. Соответствующий иск был подан в местный суд.
Женщина просит, чтобы судья ограничил контакт Гаврилова с детьми и участие в жизни и воспитании сыновей. По её мнению, бывший муж подверг детей опасности, оставив их одних в аэропорту.
Представитель Органа опеки и попечительства отметил, что если суд удовлетворит иск, то мужчина будет временно лишён родительских прав на срок до полугода. После этого срока суд должен будет оценить, изменилось ли отношение Гаврилова к детям и вынести новое решение.
Женщина просит, чтобы судья ограничил контакт Гаврилова с детьми и участие в жизни и воспитании сыновей. По её мнению, бывший муж подверг детей опасности, оставив их одних в аэропорту.
Представитель Органа опеки и попечительства отметил, что если суд удовлетворит иск, то мужчина будет временно лишён родительских прав на срок до полугода. После этого срока суд должен будет оценить, изменилось ли отношение Гаврилова к детям и вынести новое решение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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