14.02.2020, 07:23
Мать детей, брошенных в Шереметьево, забрала их
ИА «Ореанда-Новости». Мать двух мальчиков, которых отец бросил в столичном аэропорту Шереметьево, забрала детей к себе. Об этом рассказали ТАСС в информационной службе министерства образования и науки Хабаровского края.
В настоящий момент старший ребёнок посещает школу, младший - детский сад. В школе и детском саду с ними ведут беседу психологи. Также сейчас в министерстве социальной защиты обсуждают вопрос о предоставлении детям в летнее время бесплатного оздоровления.
Виктор Гаврилов, спустя несколько дней после того, как оставил детей одних, прибыл к представителям правоохранительных органов в городе Батайске Ростовской области. После допроса он был отпущен под обязательство о явке. Недавно его задержали в Хабараровке.
В настоящий момент старший ребёнок посещает школу, младший - детский сад. В школе и детском саду с ними ведут беседу психологи. Также сейчас в министерстве социальной защиты обсуждают вопрос о предоставлении детям в летнее время бесплатного оздоровления.
Виктор Гаврилов, спустя несколько дней после того, как оставил детей одних, прибыл к представителям правоохранительных органов в городе Батайске Ростовской области. После допроса он был отпущен под обязательство о явке. Недавно его задержали в Хабараровке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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