В настоящий момент старший ребёнок посещает школу, младший - детский сад. В школе и детском саду с ними ведут беседу психологи.Виктор Гаврилов, спустя несколько дней после того, как оставил детей одних, прибыл к представителям правоохранительных органов в городе Батайске Ростовской области. После допроса он был отпущен под обязательство о явке. Недавно его задержали в Хабараровке.