Дочь призналась матери о насилии со стороны отца в ноябре этого года, но Светлана Лободюк побоялась обратиться в полицию, так как опасалась за жизнь и здоровье детей. Также стало известно, что женщина является двоюродной сестрой задержанного мужчины Андрея Бовта, аВ семье проживало 8 детей, двое из которых уже совершеннолетние.. Глава семейства не разрешал посещать медицинские и образовательные учреждения. Стоит отметить, что следователи подозревают, что один из детей является приёмным. В данным момент вся информация проходит проверку сотрудниками правоохранительных органов.



