17.12.2019, 23:21
Мать девочки, над которой издевался отец, знала о сексуальном насилии
ИА «Ореанда-Новости». Мать девочки Светлана Лободюк, над которой издевался отец, знала о сексуальном насилии. Информация была получена со слов многодетной женщины.
Дочь призналась матери о насилии со стороны отца в ноябре этого года, но Светлана Лободюк побоялась обратиться в полицию, так как опасалась за жизнь и здоровье детей. Также стало известно, что женщина является двоюродной сестрой задержанного мужчины Андрея Бовта, а родственники разыскивают Лободюк уже с 1999 года.
В семье проживало 8 детей, двое из которых уже совершеннолетние. Дети не ходят в школу и не имеют документов, так как они были рождены в домашних условиях. Глава семейства не разрешал посещать медицинские и образовательные учреждения. Стоит отметить, что следователи подозревают, что один из детей является приёмным. В данным момент вся информация проходит проверку сотрудниками правоохранительных органов.
Мать и шестеро детей сейчас находятся в больнице. Им оказываются необходимые виды медицинской и психиатрической помощи.
Дочь призналась матери о насилии со стороны отца в ноябре этого года, но Светлана Лободюк побоялась обратиться в полицию, так как опасалась за жизнь и здоровье детей. Также стало известно, что женщина является двоюродной сестрой задержанного мужчины Андрея Бовта, а родственники разыскивают Лободюк уже с 1999 года.
В семье проживало 8 детей, двое из которых уже совершеннолетние. Дети не ходят в школу и не имеют документов, так как они были рождены в домашних условиях. Глава семейства не разрешал посещать медицинские и образовательные учреждения. Стоит отметить, что следователи подозревают, что один из детей является приёмным. В данным момент вся информация проходит проверку сотрудниками правоохранительных органов.
Мать и шестеро детей сейчас находятся в больнице. Им оказываются необходимые виды медицинской и психиатрической помощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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