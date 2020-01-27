Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка Хабаровского края Виктория Трегубенко.По словам Трегубенко, родители детей развелись.О намерении бывшего мужа она ничего не знала. Стоит отметить, что отец уже несколько раз оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на период рабочей вахты, после чего забирал сыновей обратно.В данный момент дети находятся в московской больнице. Им оказывается психологическая помощь. После того, как будет определён их юридический статус, мальчики смогут вернуться в Хабаровск. Виктория Трегубенко сказала, что мать хочет забрать детей. С ней ведутся переговоры.