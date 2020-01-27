27.01.2020, 17:58
Мать хочет забрать детей, которых отец бросил в Шереметьево
ИА «Ореанда-Новости». Мать хочет забрать детей, которых отец бросил в Шереметьево. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка Хабаровского края Виктория Трегубенко.
По словам Трегубенко, родители детей развелись. Несовершеннолетние проживали вместе с отцом, мать не общалась с детьми. О намерении бывшего мужа она ничего не знала. Стоит отметить, что отец уже несколько раз оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на период рабочей вахты, после чего забирал сыновей обратно.
В данный момент дети находятся в московской больнице. Им оказывается психологическая помощь. После того, как будет определён их юридический статус, мальчики смогут вернуться в Хабаровск. Виктория Трегубенко сказала, что мать хочет забрать детей. С ней ведутся переговоры.
По словам Трегубенко, родители детей развелись. Несовершеннолетние проживали вместе с отцом, мать не общалась с детьми. О намерении бывшего мужа она ничего не знала. Стоит отметить, что отец уже несколько раз оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на период рабочей вахты, после чего забирал сыновей обратно.
В данный момент дети находятся в московской больнице. Им оказывается психологическая помощь. После того, как будет определён их юридический статус, мальчики смогут вернуться в Хабаровск. Виктория Трегубенко сказала, что мать хочет забрать детей. С ней ведутся переговоры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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