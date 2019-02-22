Сообщается, что Куликовой предъявили обвинение в покушении на убийство сына (часть 3 статьи 30 и пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ). Куликову арестовали до 18 апреля.

Следствие в суде заявило, что Куликову необходимо арестовать, так как она может скрыться или оказать давление на своего сына, которые выступает в деле потерпевшим. При этом адвокаты женщины, напротив, заявили о том, что она находится в шоковом состоянии и не понимает, что происходит.

Как сообщает издание, сама Куликова сначала не совсем понимала, что происходит, а потом согласилась с арестом. Она рассказала, что ничего не знает про своего сына и видела его в последний раз 18 февраля, когда отвезла его в больницу. Кроме того, она сообщила, что её ребёнок с 2012 года принимает нейролептические препараты.

Напомним, что шестилетний мальчик потерялся в воскресенье вечером в парке «Лосиный остров». Ребёнок всю ночь провёл в лесу. Куликова обратилась в правоохранительные органы только утром. Она рассказала, что ребёнок убежал и не вернулся. А в полицию она обратилась только после того, как сама отчаялась его найти.

Ребёнок вышел к трассе, где его увидел водитель. Автомобилист рассказал, что на мальчике был надет мешок, перевязанный скотчем. Он рассказал, что мама отвезла его в лес, надела мешок на голову и бросила. По его словам, таким способом она наказала его за то, что он хотел утопить их собаку. У Куликовой между тем при обыске нашли тот самый скотч. При этом, по некоторым данным, ребёнок страдает от психического заболевания. Следствие полагает, что женщина специально так долго не обращалась в полицию, оставив ребёнка умирать. При этом мальчик пытался ночью в мороз найти выход из леса.