Информация была опубликована пресс-службой Следственного комитета на официальном сайте сегодня, 2 января.Москвичка обратилась в местные правоохранительные органы с сообщением о пропаже ребёнка.. В этот же день полицейские нашли похитительницу и 6-летную пропавшую девочку. После проведённого допроса стало известно, что мать ребёнка собрала гостей в своей квартире по улице Яблочкова в Бутырском районе Москвы.Она забрала её к себе домой и планировала привести на следующий день.Сейчас девочка находится в органах опеки. Выяснилось, что мать стоит на учёте в органах системы профилактики. В данным момент рассматривается возможность лишения матери родительских прав.







