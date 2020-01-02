02.01.2020, 20:32
Мать похищенной девочки хотят лишить родительских прав
ИА «Ореанда-Новости». Мать похищенной в Москве девочки хотят лишить родительских прав. Информация была опубликована пресс-службой Следственного комитета на официальном сайте сегодня, 2 января.
Москвичка обратилась в местные правоохранительные органы с сообщением о пропаже ребёнка. По её словам, девочку забрали из дома в новогоднюю ночь кто-то из гостей. В этот же день полицейские нашли похитительницу и 6-летную пропавшую девочку. После проведённого допроса стало известно, что мать ребёнка собрала гостей в своей квартире по улице Яблочкова в Бутырском районе Москвы. Ориентировочно в 02-30 по МСК взрослые начали ругаться и ребёнок сам попросил женщину Татьяну Грачёву увести её из дома. Грачёва не планировала похищать девочку. Она забрала её к себе домой и планировала привести на следующий день.
Сейчас девочка находится в органах опеки. Выяснилось, что мать стоит на учёте в органах системы профилактики. В данным момент рассматривается возможность лишения матери родительских прав.
Москвичка обратилась в местные правоохранительные органы с сообщением о пропаже ребёнка. По её словам, девочку забрали из дома в новогоднюю ночь кто-то из гостей. В этот же день полицейские нашли похитительницу и 6-летную пропавшую девочку. После проведённого допроса стало известно, что мать ребёнка собрала гостей в своей квартире по улице Яблочкова в Бутырском районе Москвы. Ориентировочно в 02-30 по МСК взрослые начали ругаться и ребёнок сам попросил женщину Татьяну Грачёву увести её из дома. Грачёва не планировала похищать девочку. Она забрала её к себе домой и планировала привести на следующий день.
Сейчас девочка находится в органах опеки. Выяснилось, что мать стоит на учёте в органах системы профилактики. В данным момент рассматривается возможность лишения матери родительских прав.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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