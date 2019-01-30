ИА «Ореанда-Новости» Мать, по чьей вине умер от истощения полуторагодовалый ребёнок, арестована кировским районным судом Санкт-Петербурга. Информацию передаёт объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

31-летняя Виктория Свинцова подозревается в том, что оставила полуторагодовалого сына одного в квартире умирать от голода.

В квартире дома на Кронштадтской улице было найдено тело мальчика, как выяснилось, ребёнок рос в неблагополучной семье. Следователи установили, что мать умышленно оставила сына одного, не обеспечив его питанием и без присмотра. 28 января мальчик умер от истощения.

ОПС сообщает, что Свинцова оставила сына другой женщине, которая не могла обеспечить ребёнку должный уход. По информации следствия это было сделано с целью косвенного убийства сына.

«Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктории Свинцовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), сроком на 2 месяца, по 27 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Кроме того сейчас проводится доследственная проверка по факту предполагаемой халатности должностных лиц учреждений социальной защиты населения и здравоохранения, а также органов опеки и попечительства Кировского района. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова также поручила провести подобную проверку.

Ранее, 15 января сообщалось, что сотрудники экстренных служб обнаружили в квартире в Москве двух маленьких девочек, которые были госпитализированы с истощением. Как выяснилось, девочки и их два брата воспитывались 25-летней матерью, их семья состоит на учёте. Соцработники пришли к ним в рамках планового визита, однако дверь никто не открыл, хотя из-за неё были слышны детские голоса и звук льющейся воды. Было принято решение взломать дверь. В квартире были обнаружены девочки, одна из которых сидела в холодной ванне, дети были дома одни. По факту происшествия была начата проверка, а семью взяли на повышенный контроль.