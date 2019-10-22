ИА «Ореанда-Новости». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. В понедельник, поздно вечером, женщина случайно напоила своего новорождённого ребёнка средством от накипи. Химической жидкостью она ошибочно развела детскую смесь и дала её сыну.

В полицию позвонили медики, когда обнаружили в организме ребёнка органическую жидкость. Следственный комитет уже проводит проверку по данному случаю.

Ребёнка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. У него диагностировали острое отравление.