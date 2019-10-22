22.10.2019, 15:32
В Питере мать случайно отравила сына средством от накипи
ИА «Ореанда-Новости». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. В понедельник, поздно вечером, женщина случайно напоила своего новорождённого ребёнка средством от накипи. Химической жидкостью она ошибочно развела детскую смесь и дала её сыну.
В полицию позвонили медики, когда обнаружили в организме ребёнка органическую жидкость. Следственный комитет уже проводит проверку по данному случаю.
Ребёнка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. У него диагностировали острое отравление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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