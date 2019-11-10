ИА «Ореанда-Новости». Мать Анастасии Ещенко служит в правоохранительных органах Краснодарского края.

СМИ сообщили о приезде матери убитой выпускницы СПбГУ в Петербург. Также сообщалось о том, что в город приедет отец девушки.

Правоохранительные органы ранее подтвердили информацию о том, что мать Анастасии Ещенко является помощником начальника отдела личного состава. Кроме того, у неё имеется звание подполковника полиции.

Женщина прибыла в Санкт-Петербург для опознания останков девушки, убитой Олегом Соколовым. Однако пока что водолазы не закончили с поисками, поэтому процедура задерживается.

Анастасия Ещенко стала жертвой историка из СПбГУ Олега Соколова. История приобрела широкий резонанс. Самого преподавателя задержали сотрудники полиции с рюкзаком, в котором полицейские нашли останки человека.

Соколов оформил явку с повинной и раскаялся в произошедшем. В СМИ появилась информация о том, что суд над историком состоится в понедельник.