ИА "Ореанда-Новости" Предстоящие матчи Профессиональной футбольной лиги могут быть отменены из-за лесных пожаров, бушующих на территории Сибири и Дальнего Востока. Причина отмены футбольных состязаний связано с регламентом спортивной организации.

В уставных документах Профессиональной футбольной лиги прописано, что соревнования необходимо отменить в случаях возникновения чрезвычайного положения в государстве. В понятие «режим чрезвычайного положения» входит установление на всей территории государства или в отдельных его регионах ограничения прав и свобод физических или юридических лиц. Режим подразумевает также и возложение на эти категории дополнительных обязанностей. Режим чрезвычайного положения устанавливается для того, чтобы защитить территорию страны от угрозы, идущей изнутри.

В настоящий момент режим чрезвычайного положения введён на территории таких российских регионов как Красноярский край и иркутская область, частично режим установлен в Республике Бурятия. Согласно регламенту Профессиональной футбольной лиги матчи невозможно отменить автоматически в случае введения режима чрезвычайного положения. Правила рекомендуют делегату и арбитру матча принять решение в пользу отмены спортивного состязания даже непосредственно перед началом матча. При решении отменить или не отменить матч судьи будут руководствоваться сложившимися накануне матча условиями его проведения.

Стоит отметить, что турнир Профессиональной футбольной лиги в категории «Восток» начнётся 3 августа. В этот день встретятся иркутский «Зенит» и «Сахалин». Спустя три дня на поле выйдут «Зенит» и «Новосибирск». Встреча запланирована в Иркутске.