16.12.2019, 21:17
Материнский капитал будут выдавать быстрее
ИА «Ореанда-Новости». Минтруд предложил Правительству России ускорить выдачу сертификатов на материнский капитал.
Документ был опубликован сегодня, 16 декабря, на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Специалисты Министерства труда и соцзащиты предложили уменьшить время, на протяжении которого рассматривают заявления семей с двумя и более детьми, с 1 месяца до 12 календарных дней. Также будет сокращён срок проверки прилагаемой документации с 14 календарных дней до 5 суток.
Минтруд предложил давать окончательный ответ по выдаче материнского капитала в течение 12 календарных дней, а не 30 суток, как это прописано сейчас. Положенные деньги планируется перечислять на расчётный счёт в трёхдневный срок.
Законопроект направлен на независимую антикоррупционную экспертизу, после чего будет официально опубликован на сейте Правительства РФ и внесён на рассмотрению в Государственную думу.
Документ был опубликован сегодня, 16 декабря, на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Специалисты Министерства труда и соцзащиты предложили уменьшить время, на протяжении которого рассматривают заявления семей с двумя и более детьми, с 1 месяца до 12 календарных дней. Также будет сокращён срок проверки прилагаемой документации с 14 календарных дней до 5 суток.
Минтруд предложил давать окончательный ответ по выдаче материнского капитала в течение 12 календарных дней, а не 30 суток, как это прописано сейчас. Положенные деньги планируется перечислять на расчётный счёт в трёхдневный срок.
Законопроект направлен на независимую антикоррупционную экспертизу, после чего будет официально опубликован на сейте Правительства РФ и внесён на рассмотрению в Государственную думу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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