Документ был опубликован сегодня, 16 декабря, на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Также будет сокращён срок проверки прилагаемой документации с 14 календарных дней до 5 суток.Минтруд предложил давать окончательный ответ по выдаче материнского капитала в течение 12 календарных дней, а не 30 суток, как это прописано сейчас.Законопроект направлен на независимую антикоррупционную экспертизу, после чего будет официально опубликован на сейте Правительства РФ и внесён на рассмотрению в Государственную думу.