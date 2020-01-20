20.01.2020, 19:15
Материнский капитал на первенца могут начать выдавать с марта 2020 года
ИА «Ореанда-Новости». Материнский капитал на первенца могут начать выдавать уже с марта этого года. Члены правительства начали разрабатывать законопроект о введение изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».
Первоначальное изменение планируется внести в Бюджетный кодекс РФ. Об этом сообщила депутат Государственный думы Светлана Бессараб. Все новшества будут рассматриваться максимально быстро, чтобы правительство успело выполнить поручение Владимира Путина вовремя. По её словам, впервые подать документы на материнский капитал при рождении первого ребёнка можно будет уже в марте-апреле 2020 года.
Главная задача, которая сейчас стоит перед Госдумой - это быстро проработать все нормативно-правовые документы, которые требуют изменений, рассмотреть новые законопроекты и принять их.
Первоначальное изменение планируется внести в Бюджетный кодекс РФ. Об этом сообщила депутат Государственный думы Светлана Бессараб. Все новшества будут рассматриваться максимально быстро, чтобы правительство успело выполнить поручение Владимира Путина вовремя. По её словам, впервые подать документы на материнский капитал при рождении первого ребёнка можно будет уже в марте-апреле 2020 года.
Главная задача, которая сейчас стоит перед Госдумой - это быстро проработать все нормативно-правовые документы, которые требуют изменений, рассмотреть новые законопроекты и принять их.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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