Члены правительства начали разрабатывать законопроект о введение изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».Первоначальное изменение планируется внести в Бюджетный кодекс РФ. Об этом сообщила депутат Государственный думы Светлана Бессараб.По её словам, впервые подать документы на материнский капитал при рождении первого ребёнка можно будет уже в марте-апреле 2020 года.Главная задача, которая сейчас стоит перед Госдумой - это быстро проработать все нормативно-правовые документы, которые требуют изменений, рассмотреть новые законопроекты и принять их.



