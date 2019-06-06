ИА «Ореанда-Новости». Глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что размер материнского капитала будет увеличен с 456 тысяч рублей до 470 тысяч рублей. 

По его словам, увеличение произойдёт с 2020 года, когда будет проведена индексация. Сейчас готовится соответствующий проект бюджета.

Напомним, что индексация маткапитала была приостановлена в декабре 2016 года по решению президента страны Владимира Путина.