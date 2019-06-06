06.06.2019, 16:52
Материнский капитал в России увеличат до 470 тысяч
ИА «Ореанда-Новости». Глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что размер материнского капитала будет увеличен с 456 тысяч рублей до 470 тысяч рублей.
По его словам, увеличение произойдёт с 2020 года, когда будет проведена индексация. Сейчас готовится соответствующий проект бюджета.
Напомним, что индексация маткапитала была приостановлена в декабре 2016 года по решению президента страны Владимира Путина.
По его словам, увеличение произойдёт с 2020 года, когда будет проведена индексация. Сейчас готовится соответствующий проект бюджета.
Напомним, что индексация маткапитала была приостановлена в декабре 2016 года по решению президента страны Владимира Путина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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