ИА «Ореанда-Новости». Матвиенко прокомментировала американскую «сделку века».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила «сделку века», предложенную США. Сенатор считает неправильным тот факт, что Палестина не принимает участие в подготовке плана по ближневосточному регулированию.

Матвиенко заявила, что в подготовке таких документов должны участвовать обе стороны. В данном случае это условие не было соблюдено.

Также спикер подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему остаётся острой проблемой. К ней нужно подходить комплексно и обдуманно. На данный момент МИД занимается изучением проблемы, чтобы в дальнейшем помочь урегулированием обстановки.

«Сделка века» - план Трампа по мирному урегулированию. Документ признаёт Иерусалим единой столицей Израиля, исключил возможность возвращения палестинских беженцев домой и открыл Израилю новые возможности суверенитета.