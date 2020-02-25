ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко распорядилась проверить, все ли Великой Отечественной войны обеспечены комфортным жильём, пишут «Известия».



Матвиенко подчеркнула, что в этом году исполняется 75 лет Победы в ВОВ. По словам спикера Совфеда, необходимо делами подкреплять слова о том, что мы все в долгу у ветеранов.



Матвиенко поручила проверить качество жилья ветеранов в каждом регионе.