25.02.2020, 18:52
Матвиенко поручила проверить качество жилья ветеранов ВОВ
ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко распорядилась проверить, все ли Великой Отечественной войны обеспечены комфортным жильём, пишут «Известия».
Матвиенко подчеркнула, что в этом году исполняется 75 лет Победы в ВОВ. По словам спикера Совфеда, необходимо делами подкреплять слова о том, что мы все в долгу у ветеранов.
Матвиенко поручила проверить качество жилья ветеранов в каждом регионе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии