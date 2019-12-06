ИА «Ореанда-Новости». Матвиенко призвала ускорить разработку законопроекта, который должен запретить «клетки» в залах суда.

Спикер Совета Федераций заявила, что необходимо ускорить работу над законопроектом, запрещающим устанавливать в залах судебных заседаний «клетки». По словам спикера, этот проект нужно внести в Госдуму как можно скорее.

Матвиенко сделала соответствующее заявление на совещании со статс-секретарями. Она добавила, что этот проект ранее получал одобрение многих ведомств, что подчёркивает его важность. Спикер также отметила, что эта инициатива станет важным позитивным шагом для либерализации отечественного процессуального права.

Также спикер подчеркнула, что этот законопроект не должен стать одним из тех документов, откуда министерства «умудряются» получить выгоду для себя.



На данный момент доработки осуществляются для того, чтобы определить категории подсудимых, для которых всё же необходимы «клетки». Изначально в проекте речь шла о полном исключении защитных кабин из зал суда.