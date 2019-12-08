08.12.2019, 16:58
Матвиенко предлагает наказать министра энергетики за задержку введения в действие закона о счётчиках
ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предлагает наказать министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анастасию Бондаренко за задержку введения в действие закона о счётчиках.
По словам Матвеенко, Федеральный закон об «умных» счетчиках вступил в силу с 1 июля этого года, но Министретсво энергетики до сих пор не начало реализацию новшеств. Изменения должны были коснуться новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. План-график был утверждён 8 апреля этого года. Новые приборы должны были быть установлены у 40 тысяч москвичей, но за полгода ничего не изменилось.
По мнению Матвиенко, руководства Министерство энергетики должны быть привлечены к административной ответственности, так как никаких пояснений со стороны ведомства в отношении задержки установки новых счётчиков не поступило.
По словам Матвеенко, Федеральный закон об «умных» счетчиках вступил в силу с 1 июля этого года, но Министретсво энергетики до сих пор не начало реализацию новшеств. Изменения должны были коснуться новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. План-график был утверждён 8 апреля этого года. Новые приборы должны были быть установлены у 40 тысяч москвичей, но за полгода ничего не изменилось.
По мнению Матвиенко, руководства Министерство энергетики должны быть привлечены к административной ответственности, так как никаких пояснений со стороны ведомства в отношении задержки установки новых счётчиков не поступило.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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