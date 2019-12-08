По словам Матвеенко, Федеральный закон об «умных» счетчиках вступил в силу с 1 июля этого года, но Министретсво энергетики до сих пор не начало реализацию новшеств. Изменения должны были коснуться новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. План-график был утверждён 8 апреля этого года.так как никаких пояснений со стороны ведомства в отношении задержки установки новых счётчиков не поступило.





