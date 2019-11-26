26.11.2019, 18:19
Матвиенко предлагает снизить налоги для малого бизнеса
ИА «Ореанда-Новости». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает, что надо снизить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес, пишет «МК».
Матвиенко отметила, что снижение налогов дадут новый толчок для развития бизнеса в стране, а также сделает инвестиционный климат в стране более привлекательным.
Спикер Совфеда также добавила, что снижение налогового бремени позволило бы повысить доходы бюджета.
Матвиенко отметила, что снижение налогов дадут новый толчок для развития бизнеса в стране, а также сделает инвестиционный климат в стране более привлекательным.
Спикер Совфеда также добавила, что снижение налогового бремени позволило бы повысить доходы бюджета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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