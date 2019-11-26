Матвиенко отметила, что снижение налогов дадут новый толчок для развития бизнеса в стране, а также сделает инвестиционный климат в стране более привлекательным.Спикер Совфеда также добавила, что снижение налогового бремени позволило бы повысить доходы бюджета.