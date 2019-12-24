



По её мнение такое нововведение необходимо ввести для поддержки развития малого бизнеса в России.По словам спикера Совета Федерации, микропредприятиям стоит полностью отменить уплату налогов. Это простимулирует россиян открывать собственный бизнес и поможет развивать экономику страны. Данная отмена налогов окупится, так как государство сможет сэкономить на дорогом администрировании системы сборов этих налогов. Для малого бизнеса можно также отменить налогообложение или же уменьшить ставки налогов, предоставив дополнительные льготные условия.