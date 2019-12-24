ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой сделать 31 декабря выходным днём на законодательном уровне с 2020 года, пишут «Известия».



Матвиенко отметила, что в этом году объявить централизованный выходной уже нельзя. Но она призвали пересмотреть, за счёт какого выходного можно последний день года сделать нерабочим в следующем году.



Сенатор также отметила, что 31 декабря и без того становится полурабочим днём везде, где нет непрерывных производств. Она добавила, что Новый год — семейный праздник, и готовиться к нему надо всей семьёй.