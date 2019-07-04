ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить в школах смартфоны.



Матвиенко отметила, что телефоны даже не следует приносить в школы, чтобы они не пропали. Спикер Совфеда подчеркнула, что ребёнок не будет учиться с тефлоном в руках. Матвиенко попросила подготовиться предложения по запрету к началу нового учебного года.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в течение месяца будет создана рабочая группа о порядке использования телефонов в школах.