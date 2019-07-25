ИА «Ореанда-Новости» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что против России идёт грубая информационная война.

По её словам, зарубежные СМИ постоянно создают ложные новости. При этом она отметила, что российских журналистов нельзя упрекнуть в распространении информации, которая не соответствует действительности. Матвиенко подчеркнула, что на Западе не хотят слышать другую точку зрения.