ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совфеда Матвиенко прокомментировала статью премьера Польши о Второй мировой войне.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала статью премьер-министра Польши о роли Красной армии в освобождении страны. Материал опубликован в газете Politico. Матвиенко заявила, что статья является политическим сумасшествием.

Спикер Совфеда считает, что те, кто смог позволить себе такую ложь, лишились и разума, и совести, и памяти. Кроме того она подчеркнула, что эта статья является оскорблением не только для Советских солдат, которые помогали освобождать Польшу, но и для польских ветеранов, что сражались за родину.

Ранее была опубликована статья, автором которой выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. В материале он заявил, что Красная армия не спасала Варшаву, а Советский Союз на самом деле выступал пособником нацистов.

