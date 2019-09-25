Об этом рассказала председатель Совета Валентина Матвиенко.

Основным направлением деятельности членов Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации остаётся эффективное исполнение национальных проектов, определённых законодательством страны. Исходя из поставленной задачи, палата регионов Совета Федерации имеет план мероприятий, необходимых для реализации в течение всей осенней сессии. Так, для обеспечения исполнения национальных проектов, члены Совета Федерации соберут восемь пленарных заседаний в течение трёх месяцев.

Что касается точного количества законопроектов, запланированных к слушанию палатой регионов Совфеда России, то сенаторам необходимо рассмотреть пятьсот восемьдесят три законопроекта. Стоит отметить, что сто шесть инициатив необходимо рассмотреть в первую очередь. По словам председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, сроки, обозначенные для рассмотрения законопроектов, довольно сжатые. Политик призвала сенаторов не только контролировать ход реализации национальных проектов, действующих на территории российских регионов, но и обратить внимание внутреннем содержании представленных инициатив. Валентина Матвиенко ещё раз напомнила, что за три месяца необходимо рассмотреть солидный пакет законопроектов, свыше ста из которых требуют немедленного решения до конца текущего года.