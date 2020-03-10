ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президентские выборы в 2024 году будут конкурентными, пишет РИА Новости.



По словам Матвиенко, ничего на выборах не предрешено. Спикер Совфеда отметила, что будет ли Владимир Путин участвовать в выборах – покажет время. В любом случае, это будут конкурентные выборы, по мнению Матвиенко, так как только граждане будут решать, кого выбирать.



«Я уверена, что выборы 2024 года будут обязательно конкурентными и ничего не предрешено. Это право, это возможность, а решать будут граждане», - добавила Матвиенко.