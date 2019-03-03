ИА «Ореанда-Новости» Попытки госпереворота и смены власти извне в Венесуэле должны быть прекращены, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Спикер отметила, что страны проверяют свои силы в попытке, незаконной смены власти в суверенных государствах. Матвиенко подчеркнула, что Ливия и Ирак уже пострадали от подобных политических решений.

Парламентарий призвала международное сообщество прекратить подобные проявления нарушений международного права и устава ООН. Матвиенко печалит проявление цинизма со стороны тех государств, которые относят себя к приверженцам демократии и в то же время оказывают поддержку незаконному правительству Венесуэлы. По словам спикера, Россия подобную позицию не поддерживает и считает действия других стран в этой ситуации некорректными и недопустимыми.

Кроме того, Матвиенко заявила, что США готовы пойти на всевозможные провокации, чтобы вторгнуться в Венесуэлу. Она подчеркнула, что Москву это особенно беспокоит, так как штаты могут сделать всё, чтобы в Венесуэле «пролилась кровь», для того чтобы оправдать вторжение военных. Матвиенко отметила, что Россия будет делать всё, чтобы подобный сценарий развития событий не состоялся. Как сообщила Матвиенко, Россия поддерживает народ Венесуэлы, и находится на стороне законного правительства страны.

Особо спикер подчеркнула то, что Россия категорически против вмешательства со стороны в политику суверенных государств.

Матвиенко отметила, что надеется на то, что искусственный политический кризис в Венесуэле разрешиться политическим и мирным путём. Она уточнила, что Москва поддерживает инициативу законного президента Венесуэлы

Николаса Мадуро, который заявил, что готов к переговорам с оппозицией и другими силами в стране.

Напомним, 21 января в Венесуэле поднялась волна протестов против президента Мадуро. В дальнейшем, спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно объявил самого себя временным лидером страны.