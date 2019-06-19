19.06.2019, 16:32
Майор ФСБ получил 9 лет за убийство жителя Кабардино-Балкарии
ИА «Ореанда-Новости». Суд вынес приговор по делу майора ФСБ Павла Стерлягова, которого признали виновным в убийстве жителя Кабардино-Балкарии прошлой весной.
Суд назначил Стерлягову 9 лет колонии общего режима.
Следствие полагает, что в период командировки в прошлом апреле сотрудник ФСБ, находясь под действием алкоголя, во время драки нанёс ножевые ранения жителю поселка Терскол Хусею Макитову. Присяжные посчитали, что Стерлягов виновен, однако признали, что убийство было непредумышленным.
Суд назначил Стерлягову 9 лет колонии общего режима.
Следствие полагает, что в период командировки в прошлом апреле сотрудник ФСБ, находясь под действием алкоголя, во время драки нанёс ножевые ранения жителю поселка Терскол Хусею Макитову. Присяжные посчитали, что Стерлягов виновен, однако признали, что убийство было непредумышленным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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