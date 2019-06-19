Суд назначил Стерлягову 9 лет колонии общего режима.Следствие полагает, что в период командировки в прошлом апреле сотрудник ФСБ, находясь под действием алкоголя, во время драки нанёс ножевые ранения жителю поселка Терскол Хусею Макитову. Присяжные посчитали, что Стерлягов виновен, однако признали, что убийство было непредумышленным.