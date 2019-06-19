ИА «Ореанда-Новости». Суд вынес приговор по делу майора ФСБ Павла Стерлягова, которого признали виновным в убийстве жителя Кабардино-Балкарии прошлой весной.

Суд назначил Стерлягову 9 лет колонии общего режима.

Следствие полагает, что в период командировки в прошлом апреле сотрудник ФСБ, находясь под действием алкоголя, во время драки нанёс ножевые ранения жителю поселка Терскол Хусею Макитову. Присяжные посчитали, что Стерлягов виновен, однако признали, что убийство было непредумышленным.

 