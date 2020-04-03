ИА «Ореанда-Новости». МБК рассказал, какие сферы экономики хорошо чувствуют себя во время коронавируса. В пресс-службе Московского кредитного банка заявили, что коронавирус мало влияет на строительную и сельскохозяйственную отрасли.

В банке объяснили, что предприятия в этих сферах относятся к непрерывным. На них не распространяются меры властей, которые вводят выходную неделю и продлевают нерабочие дни. Поэтому резкого ухудшения финансового положения этих отраслей не предвидится.

Также в МБК выразили надежду, что принятые властями РФ меры поддержки малого бизнеса окажут компаниям должную помощь.