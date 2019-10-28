ИА "Ореанда-Новости" Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации рассказали о том, как следует вести себя в случае возникновения пожара на территории торгового центра. Основной совет заключается в том, что действовать нужно оперативно.

Службы спасения отмечают, что огонь имеет свойство настолько быстро распространяться по закрытым помещениям, что скорость принятия решения становится главным козырем в борьбе за выживание. В министерстве чрезвычайных ситуаций России отметили, что пожары имеют несколько степеней сложности. Так пожары первой и второй степени сложности не представляют особой угрозы для людей. Потушить такие пожары довольно просто, в ведомстве уточнили, что такие пожары можно ликвидировать до приезда спасателей – подручными средствами.

Другое дело, когда пожару присваивают третью степень сложности. Они являются наиболее опасными как для здоровья и жизни людей, так и по уровню нанесения ущерба имуществу. Эта степень пожара характеризуется наличием сразу нескольких очагов возгорания и стремительной скоростью распространения. Для того, чтобы повысить шансы на спасения из горящего здания торгового центра, спасатели советуют запомнить пути выхода, в том числе эвакуационные. Не лишним будет ознакомиться с планом эвакуации, который должен находиться на каждом этаже здания. В случае быстрого заполнения помещения дымом, выходить следует по стене, держась за поручни. Дышать стоит через рукав одежды, ещё лучше, если у вас под рукой будет влажный носовой платок. Спасатели настоятельно не рекомендуют пользоваться лифтом, несмотря на кажущийся быстрый способ выбраться из здания, находиться в нём во время пожара очень опасно. Прыгать из окна с большой высоты также не рекомендуется. Детей лучше держать при себе, обеспечив их влажной тряпкой с целью закрыть дыхательные пути.