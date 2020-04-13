ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое наделяет ряд должностных лиц правом составлять протоколы на нарушение правил поведения при ЧС, пишет «Коммерсант».



Так, согласно документу, протоколы имеют право составлять полицейские, глава МЧС, его первый заместитель, статс-секретарь и главный госинспектор по пожарному надзору и другие должностные лица службы, а также глава Росгвардии, его первые заместители и другие должностные лица ведомства.



Ранее объявлять в стране режим ЧС получил кабмин. До этого такое право было только у президента.