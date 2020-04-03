МЧС начало дезинфекцию социально значимых объектов
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники МЧС РФ в связи с коронавирусом приступили к дезинфекции общественного транспорта и социально значимых объектов в государстве, сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
"Цель мероприятий на общественном транспорте, остановочных пунктах, проезжей части и социально значимых объектах - минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве.
В Ленинградской области сотрудники МЧС проводят обработку дезинфицирующим раствором детских и спортивных площадок, остановочных павильонов, а также дорог. В Тульской области военнослужащие спасательного центра дезинфицируют общественный транспорт.
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