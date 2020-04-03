ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники МЧС РФ в связи с коронавирусом приступили к дезинфекции общественного транспорта и социально значимых объектов в государстве, сообщили изданию «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

"Цель мероприятий на общественном транспорте, остановочных пунктах, проезжей части и социально значимых объектах - минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве.

В Ленинградской области сотрудники МЧС проводят обработку дезинфицирующим раствором детских и спортивных площадок, остановочных павильонов, а также дорог. В Тульской области военнослужащие спасательного центра дезинфицируют общественный транспорт.