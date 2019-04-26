ИА «Ореанда-Новости». Ранее сообщалось, что в Суздали в ночь на пятницу случился пожар возле Спасо-Евфимиева монастыря. В МЧС подтвердили, что горел строительный мусор неподалеку от территории монастыря, однако опровергли информацию, что пожар угрожал монастырю. Ранее в СМИ появилась информация, что огонь угрожал историческому памятнику 1352 года, и он «едва не сгорел».

По данным пятого телеканала в Суздали, масштабное пламя во время пожара подошло к стенам монастыря, но спасатели не дали постройке сгореть.

В МЧС сообщили, что речи об угрозе монастырю не шло. Выезжало две цистерны на ликвидацию возгорания в 200 метрах от от Спасо-Евфимиевского монастыря – на частной территории горел строительный мусор на площади 50 квадратных метров. Пожарные «справились» с огнём за 20 минут.