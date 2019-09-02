ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба МЧС России сообщила, что государственная корпорация «Роскосмос» передаст спасательному ведомству мобильный комплекс приёма и передачи данных дистанционного зондирования Земли.

Оборудование будет размещено в Рузском центре обеспечения пунктов управления МЧС России в Московской области. Министерство будет использовать комплекс на базе подвижного пункта управления МЧС России при организации оперативного управления во время реагирования на чрезвычайные ситуации. В случае возникновения такой необходимости система может быть перемещена в зону чрезвычайной ситуации.

В сообщении сказано, что одним из направлений использования данного комплекса станет его применение, «например, в Крыму на время пляжного сезона, что повысит оперативность реагирования на нештатные ситуации».