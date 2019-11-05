Так, синоптики ожидают дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с пяти вечера 5 ноября до трёх часов ночи 6 ноября.Министерство советует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не останавливаться под деревьями и не парковать под ними автомобили.