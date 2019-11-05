05.11.2019, 16:13
МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре
ИА «Ореанда-Новости». МЧС объявило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице, сообщает RT.
Так, синоптики ожидают дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с пяти вечера 5 ноября до трёх часов ночи 6 ноября.
Министерство советует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не останавливаться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
Так, синоптики ожидают дождь и порывы ветра до 17 метров в секунду. Предупреждение действует с пяти вечера 5 ноября до трёх часов ночи 6 ноября.
Министерство советует избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не останавливаться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии