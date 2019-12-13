ИА «Ореанда-Новости»Московское управление МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в столице, пишут «Известия».

Так, по данным ведомства, в ночь на субботу в Москве ожидается морось, дымка, слабый гололед. Такая погода продержится до 14:00 14 декабря.

В МЧС рекомендовали водителям быть осторожными: снизить скорость движения, избегать внезапных манёвров и
увеличить дистанцию.