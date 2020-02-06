06.02.2020, 17:02
МЧС предупредило москвичей о метели и снежных заносах
ИА «Ореанда-Новости». Спасатели предупредили жителей столичного региона о метели, сильном ветре и снежных заносах, которые ожидаются в Москве и области до конца дня, пишут «Известия».
Так, по прогнозу, до конца дня в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололед. Видимость из-за такой погоды сократиться до 500-1000 метров.
В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты, а также не стоять под деревьями. Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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