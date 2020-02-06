ИА «Ореанда-Новости». Спасатели предупредили жителей столичного региона о метели, сильном ветре и снежных заносах, которые ожидаются в Москве и области до конца дня, пишут «Известия».



Так, по прогнозу, до конца дня в столичном регионе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололед. Видимость из-за такой погоды сократиться до 500-1000 метров.



В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты, а также не стоять под деревьями. Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт.