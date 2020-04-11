11.04.2020, 17:18
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
ИА «Ореанда-Новости». МЧС по столице сообщило, что в Москве до девяти вечера существенно усилится ветер, пишет «Коммерсант».
Порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду.
В ведомстве посоветовали москвичам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.
Напомним, что в столице действует режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса до конца апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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