ИА «Ореанда-Новости». МЧС по столице сообщило, что в Москве до девяти вечера существенно усилится ветер, пишет «Коммерсант».



Порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду.



В ведомстве посоветовали москвичам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.



Напомним, что в столице действует режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса до конца апреля.